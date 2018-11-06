Юлия Высоцкая дала интервью Вячеславу Манучарову в его авторской передаче. Популярная актриса рассказала о личной жизни и о том, почему регулярно ставит синяки коллеге, актеру Александру Домогарову.

Юлия Высоцкая дала интервью Вячеславу Манучарову в его авторской передаче. Популярная актриса рассказала о личной жизни и о том, почему регулярно ставит синяки коллеге, актеру Александру Домогарову.По признанию Юлии Высоцкой, для нее способ существования это преодоление. "Моя зона комфорта – одиночество, хорошие книжки, очень мало близких людей и в принципе такая изоляция. Но при этом я получаю удовольствие от театра, от работы вообще, но для того, чтобы я начала получать удовольствие, первый шаг – мне всегда страшно. Всегда, и на сцене и перед выходом на сцену, каждый раз..." – объяснила Высоцкая.Актриса рассказала, что перед началом спектакля "Три сестры", где играет вместе с Александром Домогаровым, она так боится, что хватает его за запястья и оставляет на его коже синяки. "Я так хватаю его всегда. Так страшно! Ну почему так страшно?" – задала риторический вопрос Высоцкая.К слову, автором это постановки является ее муж, режиссер Андрей Кончаловский. По словам Юлии, за годы брака они настолько хорошо узнали друг друга, что у них крайне редко возникают конфликтные ситуации, а если и бывают, то они умеют остудить пыл друг друга. "Крайне редко машу шашкой. Я нахожу более изощренные, убедительные способы влияния, и потом, он никогда не доводит ситуацию до того, чтобы махать шашкой", – рассказала артистка.Высоцкая сравнила своего супруга с соленой карамелью, от которой "невозможно оторваться". "Быть женой, быть мужем, вообще жить с другим человеком это большая ответственность. Это труд. Это работа. Для того, чтобы это развивалось куда-то, чтобы это не умирало", – высказала свое мнение Высоцкая, причем, это правило относится и к другим близким людям и друзьям.После того, как в ее жизни случилась трагедия – дочь Маша попала в автомобильную катастрофу и впала в кому – актриса старается не делиться с общественностью подробностями своей частной жизни. Хотя она ведет свой аккаунт в соцсети Instagram. Высоцкая отметила, что теперь стала не такой открытой, какой была раньше. "Счастьем можно делиться, и от этого у тебя меньше его не станет", – убеждена Юлия Высоцкая."Я гораздо спокойнее, свободнее плыву по течению. Мне кажется, что человек, когда он перестает сопротивляться, когда он начинает быть свободнее, то тогда он по-настоящему строит жизнь", – отметила актриса. "Мне очень хорошо, кстати, Никита Сергеевич однажды сказал, а его научила их потрясающая мама Наталья Петровна Кончаловская. Она сказала: "Не спрашивай "почему". Спрашивай "зачем". Иногда у меня получается спрашивать "зачем", иногда нет. Иногда все равно спрашиваю "почему", – призналась Юлия Высоцкая.