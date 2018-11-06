И снова к промежуточным выборам в США. Они пройдут 6 ноября. Почему для Дональда Трампа это голосование главное в жизни, и как оно повлияет на политический курс Вашингтона?

И снова к промежуточным выборам в США. Они пройдут 6 ноября. Почему для Дональда Трампа это голосование главное в жизни, и как оно повлияет на политический курс Вашингтона?Как правило, промежуточные выборы в США проходят при очень низкой явке. Само название намекает на их не слишком большую значимость – "промежуточные", то есть, проходящие между двумя президентскими гонками, которые куда важнее.Обновлять на этот раз будут палату представителей – это нижняя палата Конгресса, куда политики избираются на два года. Там изменится весь состав – 435 человек.Кроме того, на кону 35 сенаторских и 36 губернаторских кресел. Впрочем, на сей раз голосование привлекает огромное внимание как внутри страны, так и за ее пределами.В первую очередь, потому что оно станет своеобразным индикатором популярности президента Трампа – и, судя по соцопросам, большинство американцев не одобряют политику президента. Республиканская партия, согласно прогнозам, сохранит большинство в Сенате, но потеряет контроль над нижней палатой конгресса.Главный вопрос в том, смогут ли опросы предсказать результаты голосования, или как на прошлых президентских выборах, люди проголосуют не так, как обещали опросы. Похоже, что Трамп ставит как раз на последний сценарий.Такой исход в целом устраивает Трампа, потому что он все равно сможет проводить свою политику. Но вот если республиканцы проиграют и в Сенате – тогда демократы смогут диктовать свои условия Трампу, а сам он, вероятно, лишится поддержки партии на следующих президентских выборах в 2020 году. Более того, в этом случае демократы даже смогут объявить импичмент нынешнему главе государства. Правда, этот сценарий маловероятен: необходима поддержка 2/3 Сената.И у демократов, и у республиканцев лидерами гонки остаются уже знакомые нам политики. И используют до боли знакомые аргументы в свою пользу. Демократы призывают избирателей голосовать, чтобы ограничить военные амбиции Трампа, препятствовать возведению стен, а также, чтобы не допустить отмены социальных программ."В прошлом году республиканцам не хватило всего одного голоса. Всего одного! Если они выиграют во вторник, у них все получится. Если они добьются контроля над Конгрессом, знайте – они возьмутся за здравоохранение", — заявил экс-президент США Барак Обама.Трамп, как и два года назад, обещает сделать Америку снова великой, приводит в пример достижения своего президентства и уже по традиции значительную часть времени критикует Обаму и демократов."Ложь за ложью, одно нарушенное обещание за другим – вот что они делают. Но в отличие от Обамы, мы живем по другим правилам – дал слово, сдержал слово", — сказал Трамп.Западные аналитики говорят, что к этим выборам общество подходит максимально разделенным на два лагеря. И успех партий будет зависеть от того, кто сможет лучше мобилизовать своих сторонников.