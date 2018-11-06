Преступник украл из салона 3 тысячи рублей и убежал

Преступник украл из салона 3 тысячи рублей и убежалВ конце октября в отдел полиции в Кольчугинском районе пришел местный житель. Мужчина рассказал, что ночью его автомобиль угнали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Машина была припаркована на стоянке у его работы. Проехав на чужой иномарке несколько метров, преступник украл из салона 3 тысячи рублей и убежал.Подозреваемого нашли быстро. Им оказался 26-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что приходил в организацию, где работает потерпевший, и увидел там оставленные на подоконнике ключи от машины. Мужчина решил покататься по городу. Однако у него не вышло выехать с парковки. Молодой человек взял деньги и скрылся.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за неправомерное завладение автомобилем и кражу.