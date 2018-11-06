Российская спортсменка Ляйсан Утяшева недавно разместила в своем Instagram новый осенний снимок. Поклонники сразу обратили внимание на красивые длинные ноги гимнастки.

Российская спортсменка Ляйсан Утяшева недавно разместила в своем Instagram новый осенний снимок. Поклонники сразу обратили внимание на красивые длинные ноги гимнастки.На фоне желтой листвы Утяшева позирует вполоборота в коротком красном пальто, которое подчеркивает ее длинные ноги. "Золотая осень", – прокомментировала снимок звезда.Многим подписчикам понравилась эта фотография: "Красотка какая", "Шикарная!" "Тот самый момент, когда не место красит человека, а человек – место! Ляся, ты прекрасна!", "Королева осени!", "Как можно быть настолько красивой!". Некоторые из них отметили длинные ноги Утяшевой: "Какие же у Вас ноги!", "Ножки красивые", "О, эти бесконечные ноги... Как Вы прекрасны!".Недавно спортсменка опубликовала снимок, где она продемонстрировала строгий костюм. Внимание поклонников привлек глубокий вырез на сером жилете звезды. "Какая сладкая! Просто красотка", "Вам очень идет сдержанный костюм. Не оттеняет вашу яркую внешность", – написал один из пользователей.Ранее СМИ сообщали, что брак гимнастки с телеведущим Павлом Волей переживает непростые времена. Утяшева перестала носить обручальное кольцо. Дни.ру связались с гадалкой, чтобы узнать, что происходит в жизни супругов."Ляйсан Утяшева – человек с огромным терпением. Она готова уступать и закрывать глаза на многие вещи, умеет убеждать и находить компромиссы. Павел Воля и Ляйсан – гармоничная пара, и в этом заслуга Ляйсан. Она много терпела от мужа, но всякому терпению приходит конец", – рассказала ведунья Саона. Гадалка предсказала звездной паре развод.