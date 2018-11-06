Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова предостерегла своих подписчиков в Instagram от мошенников, которые рекламируют препараты для похудения. Они используют фотографии политика до и после похудения.

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова предостерегла своих подписчиков в Instagram от мошенников, которые рекламируют препараты для похудения. Они используют фотографии политика до и после похудения.Кожевникова рассказала, что преступники в Сети публикуют ее фотографии в качестве рекламы специальных лекарств для похудения. Действия мошенников возмутили актрису, и в ответ она написала длинный пост в своих социальных сетях. "Все, кто использует эти фотографии в целях продажи различных препаратов – мошенники! Официально заявляю, я не употребляла и не употребляю никаких препаратов для похудения, более того, считаю их ОПАСНЫМИ для здоровья!", – сказала она.Актриса также порекомендовала всем людям, желающим сбросить лишние килограммы, заниматься спортом и правильно питаться. "Призываю Вас включить голову и перестать верить в "волшебство" в виде таблеток, чаев и всякой химии, то что вы ищете уже находится внутри вас – Сила Воли! Именно она, Вас приведет к результату, поверьте мне", – заключила Мария. В конце она посоветовала каждому принимать себя таким, какой он есть.Напомним, что Кожевникова вышла замуж за бизнесмена Евгения Васильева в конце августа 2013 года. У пары трое детей. Звезда рассказала, что ей пришлось дважды после родов сбросить 40 килограммов лишнего веса, а в последний раз ей удалось похудеть на 27 килограммов.