России не о чем говорить с Великобританией до получения
доступа к Юлии Скрипаль. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей
Лавров.
России не о чем говорить с Великобританией до получения
доступа к Юлии Скрипаль. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей
Лавров.
Глава МИД назвал позицию британской стороны высокомерной.
Прошло восемь месяцев с того дня, как в Лондоне были отравлены сбежавший в Британию
экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Британии
Тереза Мэй сразу же обвинила в этом Россию, но никаких доказательств
причастности нашей страны до сих пор не предоставлено.
В медиапространство было
запущено страшное слово "Новичок": якобы этим нервно-паралитическим газом
советского производства и были отравлены Скрипали.
Сегодня, 6 ноября Серей Лавров уже в который раз призвал
Лондон предоставить консульский доступ к гражданке России Юлии Скрипаль. "Если
есть конкретные факты, мы готовы их рассматривать. Но сейчас, наверное, самым
главным является наше требование к Лондону предъявить нашу российскую гражданку
и ее отца", – сказал Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил – Россия требует
просто показать, что Юлия Скрипаль жива.
"И пока эта высокомерная позиция Великобритании не изменится, обсуждать
здесь совершенно нечего", – цитирует министра .
Напомним, что отравленные Скрипали были доставлены в одну из
больниц британского города Солсбери 4 марта 2018 года. С тех пор Сергея Скрипаля
никто ни разу не видел, а его дочь показали по ВВС один раз.
Выступление Юлии
Скрипаль после отравления было странным: эксперты, посмотревшие запись, в один
голос заявили о том, что женщина произносит написанный специально для нее
текст.