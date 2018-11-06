России не о чем говорить с Великобританией до получения доступа к Юлии Скрипаль. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.

России не о чем говорить с Великобританией до получениядоступа к Юлии Скрипаль. Такое заявление сделал министр иностранных дел СергейЛавров.Глава МИД назвал позицию британской стороны высокомерной.Прошло восемь месяцев с того дня, как в Лондоне были отравлены сбежавший в Британиюэкс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр БританииТереза Мэй сразу же обвинила в этом Россию, но никаких доказательствпричастности нашей страны до сих пор не предоставлено.В медиапространство былозапущено страшное слово "Новичок": якобы этим нервно-паралитическим газомсоветского производства и были отравлены Скрипали.Сегодня, 6 ноября Серей Лавров уже в который раз призвалЛондон предоставить консульский доступ к гражданке России Юлии Скрипаль. "Еслиесть конкретные факты, мы готовы их рассматривать. Но сейчас, наверное, самымглавным является наше требование к Лондону предъявить нашу российскую гражданкуи ее отца", – сказал Лавров.Глава внешнеполитического ведомства напомнил – Россия требуетпросто показать, что Юлия Скрипаль жива."И пока эта высокомерная позиция Великобритании не изменится, обсуждатьздесь совершенно нечего", – цитирует министра .Напомним, что отравленные Скрипали были доставлены в одну избольниц британского города Солсбери 4 марта 2018 года. С тех пор Сергея Скрипаляникто ни разу не видел, а его дочь показали по ВВС один раз.Выступление ЮлииСкрипаль после отравления было странным: эксперты, посмотревшие запись, в одинголос заявили о том, что женщина произносит написанный специально для неетекст.