Внутриполитические конфликты в США мешают совместной работе Москвы и Вашингтона. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил об этом в интервью испанскому изданию El Pais.

Внутриполитические конфликты в США мешают совместной работе Москвы и Вашингтона. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил об этом в интервью испанскому изданию El Pais. По его словам, даже договоры о разоружении, важные для поддержания стабильности в мире, попадают под удар."Давно предлагаем заняться устранением многочисленных "раздражителей" в двусторонней сфере отношений – будь то неприемлемая ситуация с арестами наших граждан по американским запросам в третьих странах или положение усыновленных из России детей в США, — приводит слова министра иностранных дел телеканал "Россия 24". — Многие из них вполне можно было бы урегулировать при наличии доброй воли с обеих сторон".Однако, как отмечает Лавров, США уклоняются от "поиска развязок". При этом они ссылаются на сирийский кризис, ситуацию на Украине, общую "неблагоприятную атмосферу отношений"."Совместной работе сильно мешают внутриполитические неурядицы в США, — считает Лавров. — К сожалению, их заложниками становятся даже важные для поддержания глобальной стабильности разоруженческие договоры между нашими странами". Он отметил, что решение республиканской администрации выйти из Договора по РСМД перед выборами в конгресс – "симптоматично". "Видимо, не в последнюю очередь рассчитывала таким образом подкрепить позиции однопартийцев перед голосованием", — заметил глава российского МИДа.