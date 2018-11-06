Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью испанскому изданию El Pais назвал настоящую причину санкций, которые запад вводит против России. Также он обозначил условия, при которых Москва пойдет на отмену ограничительных мер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью испанскому изданию El Pais назвал настоящую причину санкций, которые запад вводит против России. Также он обозначил условия, при которых Москва пойдет на отмену ограничительных мер.Расхождения позиций России и стран запада по целому ряду важных мировых проблем привели к взаимному введению санкций и общему обострению отношений. Однако о том, что именно толкает страны Европы, США и их союзников на конфликт с нашей страной, обычно опускается. Обозначить этот момент решил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Основная причина заключается в стремлении ряда государств Запада сохранить любой ценой лидирующие позиции на международной арене, продолжать навязывать всем и повсюду свою волю и ценности, решать свои узкокорыстные проблемы за счёт других членов мирового сообщества", – цитирует главу российского внешнеполитического ведомства. Наиболее ярко подобная тенденция, по его словам, наблюдается именно в Вашингтоне.В итоге США удалось навязать своим европейским союзникам решение о введении антироссийских ограничений. В итоге страны Евросоюза потеряли от введенных ими де санкций против России свыше 100 миллиардов евро, передает телеканал "". Помимо экономических проблем, санкции создали и политические.Так, назвать российско-европейские отношения нормальными нельзя, уверен Сергей Лавров. "Важно, чтобы европейские политики наконец поняли это. Мы неоднократно говорили о своей готовности снять контрмеры", – подчеркнул он.Однако прежде, чем Москва пойдет на такой шаг, должны быть выполнены некоторые принципиальные условия. "Первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали", – цитирует главу МИД.