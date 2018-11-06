Россия готова отказаться от контрсанкций, но первый шаг в этом диалоге должен все-таки сделать Евросоюз. Об этом заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров в интервью испанскому изданию El Pais.

Россия готова отказаться от контрсанкций, но первый шаг в этом диалоге должен все-таки сделать Евросоюз. Об этом заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров в интервью испанскому изданию El Pais. Он отметил, что санкции европейским странам навязаны Вашингтоном, который не несет от них убытков, в отличии от членов Евросоюза, передает телеканал "Россия 24"."Мифическая "российская угроза" навязывается европейцам, по большей части, извне, — уверен Лавров. — Основным раздражителем остается недальновидное решение Евросоюза ввести против России – по прямой указке Вашингтона – односторонние рестрикции. Примечательно, что сами американцы при этом убытков не несут. По инерции брюссельская бюрократия "заморозила" и большинство доказавших свою эффективность диалоговых механизмов практической кооперации. Цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные. По некоторым оценкам, речь идет о сумме, значительно превышающей 100 миллиардов евро. Важно, чтобы это понимание пришло, наконец, к европейским политикам. Мы неоднократно говорили о готовности отменить контрмеры. Но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали. Рассчитываем, что здравый смысл в итоге возьмет верх. Ведь объективно санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу".