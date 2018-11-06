Закроют для ремонта. ФКУ УПРДОР Москва - Нижний Новгород предупреждает автомобилистов о перекрытии М-7. В ночь 7 ноября на 154 км федеральной автодороги, в черте города Лакинска, будут монтировать пролет надземного пешеходного перехода. Работы займут несколько часов.

Закроют для ремонта. ФКУ УПРДОР Москва - Нижний Новгород предупреждает автомобилистов о перекрытии М-7. В ночь 7 ноября на 154 км федеральной автодороги, в черте города Лакинска, будут монтировать пролет надземного пешеходного перехода. Работы займут несколько часов. С 1:00 до 4:00 проезжую часть сузят до двух полос (по одной в каждом направлении), транспорт будет двигаться со скоростью до 40 км/ч. А в 2:30 движение на участке полностью перекроют, правда, всего на полчаса.