Поклонники американского певца Майкла Джексона утверждают, что легендарный музыкант может быть жив. Причиной такого заявления стала видеозапись из склепа артиста, снятая его кузиной Ла Тойей. Ролик был опубликован на Youtube.

Поклонники американского певца Майкла Джексона утверждают, что легендарный музыкант может быть жив. Причиной такого заявления стала видеозапись из склепа артиста, снятая его кузиной Ла Тойей. Ролик был опубликован на Youtube.Один из наблюдательных пользователей заметил, что в склепе отстутствует надпись с именем музыканта, что явно свидетельствует о том, что тела певца там нет. "Там пусто. Вопросы вызывают и документы о его смерти, и результаты вскрытия. Потому что на самом деле он не умер", – заявил он.Многие поклонники Джексона согласились с ним. "Вы правы! Я с Вами согласна. Если бы он был мертв, то почему бы не поместить его имя здесь? Я думаю, оно было бы написано золотыми буквами! Здесь нет никакого смысла!", – написал один.Однако нашелся пользователь, который попросил автора ролика оставить музыканта в покое. "Зачем вы так упорно ищете доказательства? Если он инсценировал свою смерть, то сделал это по определенной причине. Может быть, он искал спасения? Может быть, он не хочет, чтобы мы его нашли... Я считаю, что мы должны принять его выбор", – заявил он.Некоторые поклонники утверждают, что смерть Майкла Джексона была всего лишь инсценировкой, и на самом деле музыкант жив. В качестве доказательств они также приводят отсутствие записей о смерти певца в базе данных полиции и больницы и ошибки в свидетельстве о смерти.Напомним, что единственная дочь артиста Пэрис Джексон объявила о том, что в скором времени выйдет замуж. Избранником 20-летней девушки стал музыкант Гэбриел Гленн.