Встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже не будет. В этом виноват президент Франции Эммануэль Макрон.

Встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже небудет. В этом виноват президент Франции Эммануэль Макрон.11 ноября в Париже должна была пройти полноформатная встречароссийского и американского президентов, но против переговоров выступил лидерФранции. Макрон испугался того, что российско-американский саммит затмитмероприятия, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировойвойны.Информированный европейский дипломатический источник газеты"Коммерсант" сообщил, что президент Франции попросил Москву иВашингтон не проводить переговоры в Париже. Ранее лидеры двух страндоговорились, что на полях юбилейных мероприятий в Париже пообщаются с глазу наглаз.Однако уже накануне, 5 ноября Дональд Трамп заявил, что,встречи в верхах, вероятно, не будет. "Не уверен, что у нас будет встреча вПариже, вероятно, нет. Мы встретимся на полях саммита G20 в Аргентине и,видимо, затем у нас еще будет достаточно встреч", – сказал президент США.Затем это подтвердил и пресс-секретарь российского президентаДмитрий Песков. "В Париже, действительно, скорее всего, обстоятельной встречине получится", – сказал представитель Кремля.Между тем, президент Франции сделал важное заявление,касающиеся всей системы европейской безопасности. Эммануэль Макрон предложилсоздать независимую от США европейскую армию. "У нас должна быть Европа,которая защищает себя, преимущественно самостоятельно. Мы должны защищаться отКитая, России и даже от Соединенных Штатов", – заявил Макрон.Эксперты в этой связи отмечают, что идею создания единой европейскойуже не раз высказывали в Европе, но из уст политика такого высокого ранга подобноепредложение звучит впервые.