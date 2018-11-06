На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе

На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионеМаксим Кущ с 1 января 2019 г. будет назначен управляющим ВТБ во Владимирской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.Максим Кущ родился в г. Свободный Амурской области, окончил Санкт-Петербургский Военно-транспортный университет железнодорожных войск РФ, а также Волгоградскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе — с 2004 года. В Группу ВТБ пришел в 2012 году на должность начальника отдела по работе с клиентами банка в Волгограде.Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Максим Кущ обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.