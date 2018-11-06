Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественный прием ветеранов, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественный прием ветеранов, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел. На мероприятие были приглашены ветераны центрального аппарата МВД России и руководители крупнейших ветеранских организаций органов внутренних дел из 21 региона.Владимир Колокольцев напомнил, что текущий год – особенный. Он проходит под знаком 300-летия российской полиции.По словам Главы МВД России, каждый из приглашенных вносит значительный вклад в результаты, достигнутые ведомством в борьбе с преступностью, активно участвует в подготовке квалифицированных полицейских кадров.Министр отметил, что ветеранское движение остается неотъемлемой частью системы МВД России: «О каждом из вас можно написать книгу. Мы помним о всех ваших начинаниях, стараемся сохранять их и приумножать. Министерство внутренних дел делает все, чтобы улучшать социальную защищенность наших ветеранов, поддерживать их, развивать нормативно-правовую базу в этой сфере».Особые слова признательности прозвучали в адрес женщин-ветеранов, которые наравне с мужчинами несли тяготы нелегкой службы и при этом не забывали о доме, своих родных и близких.Владимир Колокольцев пожелал присутствующим и в их лице всем ветеранам органов внутренних дел счастья, здоровья и благополучия.