Неправильное питание, низкая физическая активность и курение стали главными факторами риска развития заболеваний у россиян. По предварительным данным, более 50% прошедших диспансеризацию в 2018 году имеют заболевания, требующие наблюдения у врача, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России

"Наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание — 25%, низкая физическая активность — 18%, курение табака — 12% прошедших диспансеризацию", — говорится в сообщении.По предварительным данным, за девять месяцев 2018 года при проведении диспансеризации 52% россиян были отнесены к третьей группе здоровья, то есть они уже имеют заболевания, требующие наблюдения у врача, отметили в пресс-службе. В 2018 году диспансеризацию прошли почти 16 миллионов человек, что составляет 69,2% от планируемого числа, уточнили в пресс-службе.Из числа впервые выявленных заболеваний на первом месте стоят болезни системы кровообращения, они выявляются у каждого 25-го гражданина, прошедшего диспансеризацию, добавили в ведомстве.