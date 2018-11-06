Больше 30-ти пассажиров находятся на территории РФ незаконно
Больше 30-ти пассажиров находятся на территории РФ незаконно
Муромские сотрудники ГИБДД остановили автобус, в котором ехали иностранные граждане. Все они родом из стран Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
При проверке документов полицейские установили, что 31 из 54 пассажиров находится на территории РФ, нарушая установленный законом режим пребывания.
В отношении всех нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.
Задержанных поместили в Центр временного содержания иностранных граждан и вскоре их принудительно выдворят за пределы России.