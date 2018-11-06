Больше 30-ти пассажиров находятся на территории РФ незаконно

Больше 30-ти пассажиров находятся на территории РФ незаконноМуромские сотрудники ГИБДД остановили автобус, в котором ехали иностранные граждане. Все они родом из стран Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.При проверке документов полицейские установили, что 31 из 54 пассажиров находится на территории РФ, нарушая установленный законом режим пребывания.В отношении всех нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.Задержанных поместили в Центр временного содержания иностранных граждан и вскоре их принудительно выдворят за пределы России.