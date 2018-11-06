Ответом на американские экстерриториальные санкции должны стать меры по усилению позиций евро в международных платежах, заявил в понедельник министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр.

Американские экстерриториальные санкции усилят позиции евро в международных платежах, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр.Ле Мэр хочет, чтобы евро стал одной из опорных международных валют. Для этого Европе нужны солидарность и инвестиции.В мае американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, то есть все санкции, включая вторичные, снова в силе.ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания намерены и дальше работать с Россией и Китаем.Дополнительные санкции США, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. Временные исключения – Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, передает РИА Новости.