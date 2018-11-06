В помещение вошёл неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, забрал планшет, принадлежащий владельцу салона, и ключи от входной двери, после чего скрылся...

«Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Бескудниковскому району задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на салон красоты», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по Бескудниковскому району поступило заявление от сотрудницы салона красоты, расположенного на Дмитровском шоссе. Со слов заявительницы стало известно, что в помещение вошёл неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, забрал планшет, принадлежащий владельцу салона, и ключи от входной двери, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 6 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Дмитровском шоссе сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний приезжий. У него изъято похищенное и кухонный нож.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29