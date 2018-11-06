В помещение вошёл неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, забрал планшет, принадлежащий владельцу салона, и ключи от входной двери, после чего скрылся...
«Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Бескудниковскому району задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на салон красоты», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В дежурную часть ОМВД России по Бескудниковскому району поступило заявление от сотрудницы салона красоты, расположенного на Дмитровском шоссе. Со слов заявительницы стало известно, что в помещение вошёл неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, забрал планшет, принадлежащий владельцу салона, и ключи от входной двери, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 6 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на Дмитровском шоссе сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний приезжий. У него изъято похищенное и кухонный нож.
Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по САО
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