Незнакомки рассказали пенсионерке о якобы грядущей денежной реформе и через некоторое время ушли. После их ухода заявительница обнаружила пропажу более 200 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали двух женщин по подозрению в хищении денег у 92-летней москвички.В ОМВД России по району Ивановское поступило сообщение от пожилой женщины, проживающей в одном из домов в Напольном проезде. По словам потерпевшей, к ней в квартиру пришли две женщины, которые представились сотрудницами социальной службы. Незнакомки рассказали ей о якобы грядущей денежной реформе и через некоторое время ушли. После их ухода заявительница обнаружила пропажу более 200 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Комсомольской площади. Ими оказались 38-летняя и 29-летняя приезжие.Как установили полицейские, злоумышленницы, беседуя с пенсионеркой, выяснили, где она хранит сбережения, после чего похитили их.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73