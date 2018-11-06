Незнакомки рассказали пенсионерке о якобы грядущей денежной реформе и через некоторое время ушли. После их ухода заявительница обнаружила пропажу более 200 тысяч рублей...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали двух женщин по подозрению в хищении денег у 92-летней москвички.
В ОМВД России по району Ивановское поступило сообщение от пожилой женщины, проживающей в одном из домов в Напольном проезде. По словам потерпевшей, к ней в квартиру пришли две женщины, которые представились сотрудницами социальной службы. Незнакомки рассказали ей о якобы грядущей денежной реформе и через некоторое время ушли. После их ухода заявительница обнаружила пропажу более 200 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Комсомольской площади. Ими оказались 38-летняя и 29-летняя приезжие.
Как установили полицейские, злоумышленницы, беседуя с пенсионеркой, выяснили, где она хранит сбережения, после чего похитили их.
По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ВАО
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