У певицы Светланы Светиковой был роман с актером Андреем Чадовым. А потом она ушла к фигуристку Алексею Полищуку, от которого родила двоих детей. При этом в официальном браке Света ни разу не была.

У певицы Светланы Светиковой был роман с актером Андреем Чадовым. А потом она ушла к фигуристку Алексею Полищуку, от которого родила двоих детей. При этом в официальном браке Света ни разу не была."Меня все устраивает, – признается Светикова. – Свадьба не является доказательством любви или возможностью удержать мужчину рядом с собой. Мы с Лешей восемь лет в гражданском браке. Муж живет на две страны – в США и здесь, с нами. Мы с ним сначала стали просто друзьями, ведь я с Андреем Чадовым встречалась. А однажды призналась Леше, что очень хотела бы детей и мечтаю, чтобы они на него были похожи. Он очень смутился, ведь тогда, кроме дружбы, между нами ничего не было"."С предыдущими мужчинами у меня было много страсти а вот настоящей дружбы не складывалось,а с Полищуком наоборот, – сладко улыбается Светикова. – Как-то вечером я сама пригласила его на танец и что-то почувствовала тогда. Он сразу меня принял такой, какая я есть, не пытался изменить. Леша ценит мою открытость, а вот Андрея, наоборот, это качество всегда смущало. Я ушла от Чадова, это было очень болезненно для меня, и тогда мы с Лешей стали встречаться".Светикова признается, что на отношения с прежним любовником ее здорово подтолкнула Татьяна Навка – ее большая подруга. "Она видела, как мне непросто было с Андреем, и настаивала: "Я заберу тебя от него, и ты никогда не вернешься обратно". Она понимала, что мне нравится Полищук, и помогала быстрее принять решение".Рассказала Светикова и о личных качества Навки. "Многие ищут дружбы с ней, от нее всего чего-то хотят (ведь супруг Навки – пресс-секретарь президента Владимира Путина! – Прим. ред.). И она все это прекрасно понимает и разгоняет тьму лицемерия вокруг себя. Думаю, Таня стала намного осторожнее, хотя по натуре она открытый человек", – цитирует Светлану "Экспресс-газета".