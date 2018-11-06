Третий сезон сериала Ольга вызвал возмущение зрителей. Некоторые считают, что вовсе не таких героев надо показывать на экране.

Третий сезон сериала "Ольга" вызвал возмущениезрителей. Некоторые считают, что вовсе не таких героев надо показывать наэкране.Ситком "Ольга" идет на канале ТНТ с 5 сентября2016 года. Как заявляют авторы, сериал рассказывает о жизни сильной и волевойпростой русской женщины. Главную роль исполняет Яна Троянова.Сериал "Ольга" показал высокие рейтинги, так чтосоздатели решили продолжить работу. Второй сезон вышел на экраны спустя годпосле первого – 4 сентября 2017-го. В этом же году сериал стал победителемпремии ТЭФИ в номинации "Телевизионная многосерийная комедия/ситком".На третий сезон у авторов были особые надежды. Онипредупреждали зрителя, что он отличается повышенной событийностью. Это, молпридает истории динамичность и держит зрителей в напряжении: они до последнегоне смогут догадаться, в какой тупик на этот раз зайдут герои и каким образомбудут из него выбираться.Однако даже такие режиссерские находки не спасли сериал отжесткой критики. "Включил телекпервый раз за много лет а там сериал Ольга. Какое животное может это смотреть?Все герои мрази, главная героиня быдло шалава, это типо сейчас такие образыдолжны быть чтоб зритель узнал себя?", – написал в Twitter возмущенный зритель (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).В третьем сезоне сериала "Ольга" зрителивстречаются с главной героиней в трудное для нее время. Некогда добрый иобходительный водитель катафалка Гриша (Максим Костромыкин) дал ей от воротповорот. Как жить после такого? Рецепт от Ольги всегда прост – сжать булки иидти дальше, объясняют создатели сериала.Разморозить сердце главной героини сериала "Ольга" берется бизнесмен Володя(Гоша Куценко). Это матрасный король на джипе – мужчина дерзкий и нахрапистый,именно такие ей нравятся. Героине сериала "Ольга" приходится выбирать – водитель катафалкаили хозяин внедорожника.