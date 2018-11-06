Третий сезон сериала Ольга вызвал возмущение
зрителей. Некоторые считают, что вовсе не таких героев надо показывать на
экране.
Третий сезон сериала "Ольга" вызвал возмущение
зрителей. Некоторые считают, что вовсе не таких героев надо показывать на
экране.
Ситком "Ольга" идет на канале ТНТ с 5 сентября
2016 года. Как заявляют авторы, сериал рассказывает о жизни сильной и волевой
простой русской женщины. Главную роль исполняет Яна Троянова.
Сериал "Ольга" показал высокие рейтинги, так что
создатели решили продолжить работу. Второй сезон вышел на экраны спустя год
после первого – 4 сентября 2017-го. В этом же году сериал стал победителем
премии ТЭФИ в номинации "Телевизионная многосерийная комедия/ситком".
На третий сезон у авторов были особые надежды. Они
предупреждали зрителя, что он отличается повышенной событийностью. Это, мол
придает истории динамичность и держит зрителей в напряжении: они до последнего
не смогут догадаться, в какой тупик на этот раз зайдут герои и каким образом
будут из него выбираться.
Однако даже такие режиссерские находки не спасли сериал от
жесткой критики. "Включил телек
первый раз за много лет а там сериал Ольга. Какое животное может это смотреть?
Все герои мрази, главная героиня быдло шалава, это типо сейчас такие образы
должны быть чтоб зритель узнал себя?", – написал в Twitter возмущенный зритель (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред).
В третьем сезоне сериала "Ольга" зрители
встречаются с главной героиней в трудное для нее время. Некогда добрый и
обходительный водитель катафалка Гриша (Максим Костромыкин) дал ей от ворот
поворот. Как жить после такого? Рецепт от Ольги всегда прост – сжать булки и
идти дальше, объясняют создатели сериала.
Разморозить сердце главной героини сериала "Ольга" берется бизнесмен Володя
(Гоша Куценко). Это матрасный король на джипе – мужчина дерзкий и нахрапистый,
именно такие ей нравятся. Героине сериала "Ольга" приходится выбирать – водитель катафалка
или хозяин внедорожника.