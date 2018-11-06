Автомобильный
тоннель длиной около 600 метров в течение ближайшего месяца откроется
на пересечении Варшавского шоссе и Железнодорожной улицы. По словам
главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина,
строительство объекта является частью проекта по реконструкции участка
шоссе от проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск.
Автомобильный
тоннель длиной около 600 метров в течение ближайшего месяца откроется
на пересечении Варшавского шоссе и Железнодорожной улицы. По словам
главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина,
строительство объекта является частью проекта по реконструкции участка
шоссе от проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск.
Он
отметил, что уже была построена эстакада, расположенная
на пересечении Варшавского шоссе с улицей Маршала Савицкого. "В скором
времени откроется и тоннель на пересечении Варшавского шоссе с
Железнодорожной улицей", – сказал Хуснуллин.
Общая
протяженность дорог, построенных в рамках реконструкции Варшавки,
составит около 11,7 километра, рассказал руководитель столичного
стройкомплекса.
По
его словам, благодаря модернизации участка шоссе и строительству новых
объектов полностью изменена схема дорожного движения. "Если раньше
автомобили двигались по двум независимым участкам двухсторонним участкам
дороги, то теперь движение в область осуществляется по основному ходу
Варшавского шоссе, а в Москву – по дублеру", – рассказал Хуснуллин.
Открытие
новых объектов приведет к улучшению транспортной ситуации в
Новомосковском (Щербинка) и Юго-Западном (Южное Бутово) административных
округах. Глава стройкомплекса Москвы подчеркнул, что реконструкция
увеличит пропускную способность Варшавского шоссе, а благодаря появлению
новых переходов повысится безопасность пешеходов.
Напомним,
ранее в рамках реконструкции Варшавки была открыта эстакада через шоссе
на улицу Маршала Савицкого. Ее строительство началось в 2016 году и
было закончено в марте этого года. Длина эстакады – более 600 метров.
Весной и летом было проведено благоустройство прилегающей территории.
Она
упростила водителям выезд со стороны улицы 40 лет Октября в сторону
Московской кольцевой автодороги и на улицу Маршала Савицкого. На
эстакаде организованы две полосы движения.