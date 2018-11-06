Автомобильный тоннель длиной около 600 метров в течение ближайшего месяца откроется на пересечении Варшавского шоссе и Железнодорожной улицы. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, строительство объекта является частью проекта по реконструкции участка шоссе от проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск.

Автомобильныйтоннель длиной около 600 метров в течение ближайшего месяца откроетсяна пересечении Варшавского шоссе и Железнодорожной улицы. По словамглавы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина,строительство объекта является частью проекта по реконструкции участкашоссе от проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск.Онотметил, что уже была построена эстакада, расположеннаяна пересечении Варшавского шоссе с улицей Маршала Савицкого. "В скоромвремени откроется и тоннель на пересечении Варшавского шоссе сЖелезнодорожной улицей", – сказал Хуснуллин.Общаяпротяженность дорог, построенных в рамках реконструкции Варшавки,составит около 11,7 километра, рассказал руководитель столичногостройкомплекса.Поего словам, благодаря модернизации участка шоссе и строительству новыхобъектов полностью изменена схема дорожного движения. "Если раньшеавтомобили двигались по двум независимым участкам двухсторонним участкамдороги, то теперь движение в область осуществляется по основному ходуВаршавского шоссе, а в Москву – по дублеру", – рассказал Хуснуллин.Открытиеновых объектов приведет к улучшению транспортной ситуации вНовомосковском (Щербинка) и Юго-Западном (Южное Бутово) административныхокругах. Глава стройкомплекса Москвы подчеркнул, что реконструкцияувеличит пропускную способность Варшавского шоссе, а благодаря появлениюновых переходов повысится безопасность пешеходов.Напомним,ранее в рамках реконструкции Варшавки была открыта эстакада через шоссена улицу Маршала Савицкого. Ее строительство началось в 2016 году ибыло закончено в марте этого года. Длина эстакады – более 600 метров.Весной и летом было проведено благоустройство прилегающей территории.Онаупростила водителям выезд со стороны улицы 40 лет Октября в сторонуМосковской кольцевой автодороги и на улицу Маршала Савицкого. Наэстакаде организованы две полосы движения.