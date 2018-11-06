В Питтсбурге состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между пингвинами и дьяволами. Гости разгромили хозяев льда со счетом 5:1. Россиянин Евгений Малкин в этой встрече не смог набрать ни одного очка.

В Питтсбурге состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "пингвинами" и "дьяволами". Гости разгромили хозяев льда со счетом 5:1. Россиянин Евгений Малкин в этой встрече не смог набрать ни одного очка.У победителей хет-трик оформил американский нападающий Брайан Бойл. Также за "Дэвилз" отличились Уилл Батчер и Трэвис Зэйджак. Единственную шайбу у "пингвинов" забросил Джейми Олексиак.В других встречах дня "Монреаль Канадиенс" в гостях обыграл "Нью-Йорк Айлендрес" (4:3 Б), а "Бостон Брюинз" дома был сильнее "Даллас Старз" (2:1 ОТ).