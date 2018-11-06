Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики утверждают, что межзвездный объект Оумуамуа является инопланетным кораблем. Исследователи поделились своими размышлениями в статье на портале библиотеки Корнелльского университета.

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики утверждают, что межзвездный объект Оумуамуа является инопланетным кораблем. Исследователи поделились своими размышлениями в статье на портале библиотеки Корнелльского университета.К такому выводу специалисты пришли, изучая траекторию и особенности движения космического астероида. "После того, как загадочный астероид покинул пределы Солнечной системы, он ускорился, а не замедлился, как это должно было произойти", – сказали ученые. Они также отвергли версию, что это могло произойти из-за выброса газа из межзвездного объекта, потому что такое явление характерно только для комет. К тому же избавление от газа приводит к вращению тела, чего исследователями не наблюдалось.Они добавили, что астероид движется под воздействием солнечного излучения. Таким образом, он может путешествовать по Галактике, используя лишь свет в качестве подзарядки. По мнению астрофизиков, Оумуамуа мог когда-то быть солнечным парусом для пришельцев, передает .Расчеты ученых демонстрируют, что объект имеет идеальные пропорции. Это помогает ему выдерживать столкновения с космической пылью. Астероид, как утверждают специалисты, может быть искусственным объектом, построенным инопланетянами.Ранее американский ученый японского происхождения Митио Каку заявил, что первый контакт человечества с НЛО состоится уже в конце этого столетия. Однако, по его мнению, сделать это будет непросто, потому что внеземные цивилизации живут в десятках световых лет от Земли. Люди обнаружат инопланетян, прослушивая радиосигналы из космоса.Другой ученый, старший астроном проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence)Сет Шостак, считает, что первый разговор с пришельцами произойдет в ближайшие двадцать лет. Для этого человек будет использовать радиоволновую связь.