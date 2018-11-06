Уцелели только ржавые опоры. Многотонная металлическая конструкция и тяжелая техника рухнули во время демонтажа переправы. Проезд по опасному мосту через протоку Горную был закрыт несколько месяцев назад, на участке ежедневно работали сотрудники ремонтной компании. При обрушении погибли двое рабочих.

Уцелели только ржавые опоры. Многотонная металлическая конструкция и тяжелая техника рухнули во время демонтажа переправы. Проезд по опасному мосту через протоку Горную был закрыт несколько месяцев назад, на участке ежедневно работали сотрудники ремонтной компании. При обрушении погибли двое рабочих, 7 человек были госпитализированы в Нефтеюганскую больницу в состоянии средней и тяжелой степеней тяжести.Один из погибших до сих пор находится под завалами. Но поисковые работы пока остановлены, до наступления светлого времени суток. Утром сюда приедут следователи, чтобы изучить все детали случившегося.Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при ведении строительных работ. Устанавливать причины трагедии дознаватели будут после того, как найдут тело второго погибшего мужчины.Переправе более 30 лет, старый мост в районе поселка Каркатеевы планировали снести к началу этой зимы, рабочие торопились разобрать его до наступления сильных морозов. "Нарушение порядка работ, вероятнее всего, — предполагает Сергей Епифанов, руководитель Нефтеюганского межрайонного следственного отдела. — Завтра утром будем разбирать завалы и уже тщательно осматривать, по какой причине лопнули металлические конструкции, будут назначены технические экспертизы, судебно-медицинские экспертизы уже назначены. В настоящий момент изъята техническая документация по поводу демонтажа. Допрашиваются свидетели и очевидцы".Чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, следователи изучат записи с камер наблюдения, установленных на месте проведения работ. Движение в районе рухнувшего моста открыто, так как еще летом поблизости была построена новая переправа.