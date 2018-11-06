Бывшая участница ВИА Гра рассказала читательницам Дни.ру, как ей удается сохранять идеальную фигуру. Певица Ольга Романовская поделилась полезными советами по уходу за собой.

Бывшая участница "ВИА Гра" рассказала читательницам "Дни.ру", как ей удается сохранять идеальную фигуру. Певица Ольга Романовская поделилась полезными советами по уходу за собой.Украинская исполнительница напомнила, что хорошая фигура зависит от многих факторов: генетики, правильного питания, регулярных занятий спортом, ежедневного ухода. Тем не менее Ольге Романовской не всегда удается следовать строгому режиму, и она любит устраивать "разгрузочные недели". Например, она может посещать спортзал через один-два дня и питаться вредными продуктами в любое время.Что касается тренировок, то певица считает, что нельзя ограничиваться отдельными видами спорта. Сама звезда занимается единоборствами, пилатесом и танцами. Благодаря единоборствам исчезают негативные эмоции, уходят лишние калории, вырабатывается координация и умение постоять за себя. Однако исполнительница предупреждает, что это неженский спорт, от которого "грубеет походка и сутулится спина". Чтобы избежать таких неприятных последствий, она предлагает заниматься пилатесом и танцами.Энтузиазму и внутренней воле действительно можно позавидовать. Звезда всегда готова освоить новый вид спорта. Недавно она похвасталась своим подписчикам в Instagram, что любит играть в теннис.В конце интервью исполнительница раскрыла главный секрет идеальной фигуры. Певица посоветовала читательницам избегать продуктов, содержащих сахар, и стараться заменять его на "стевию или фруктозу".Звезда призналась, что иногда заставляет себя голодать по шестнадцать часов перед съемками клипа или каким-либо важным мероприятием. В обычное же время она старается компенсировать количество съеденного усиленными тренировками. "Если много ем – много тренируюсь. Это моя часть самодисциплины, такое своеобразное наказание", – отметила певица.Исполнительница также добавила, что всегда с собой носит китайские вакуумные банки для массажа, которые помогают похудеть. Поклонниками этой модной процедуры уже стали Мадонна и Джастин Бибер. "У меня дома есть китайские баночки с насосом. Даже в поездках я делаю себе массаж, чтобы шортики на мне всегда смотрелись хорошо", – поделилась .