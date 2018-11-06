Злоумышленник, работая продавцом, похитил в магазине товар на общую сумму 2,5 млн рублей..

Сотрудники ОУР ОМВД России по Пресненскому району задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже имущества организации на сумму около 2,5 миллионов рублей.В полицию от представителя магазина по продаже электроники, расположенного на Звенигородском шоссе поступило сообщение о том, что в результате ревизии обнаружена недостача мобильных телефонов в количестве 32 штук. Материальный ущерб составил около 2,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Шмитовском проезде задержали подозреваемого в хищении – 29-летнего мужчину, проживающего в Подмосковье. Установлено что злоумышленник похитил товар, работая в данном магазине продавцом. Телефоны он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60