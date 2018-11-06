На Урале разгорается скандал из-за высказывания местной чиновницы. Занимающая должность главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких встречалась с волонтерами и в ходе беседы заявила, что государство якобы ничего не должно молодому поколению.

Две фразы — и громкий скандал. Повод — рассуждения регионального чиновника о судьбах российской молодежи. Директор департамента по молодежной политике Свердловской области вот как думает."Получилось так, что у молодежи складывается такое понимание, что вам государство все должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно. А вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", — заявила Ольга Глацких директор Департамента по молодежной политике Свердловской области на встрече с молодежью в Кировограде."Меняйте это в своих головах, у своих друзей, знакомых, одноклассников – государство вам ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Мы как представители областной власти лишь только вам в помощь", — продолжила Глацких."…Она перевернула все с ног на голову, это непрофессионализм, надо знать, что государство -для человека, а не наоборот", — возмутился президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров.В российской Конституции, в частности, в статье №2, написано, что обязанность государства — признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина.О защите прав молодежи, о ее поддержке говорят десятки других статьей конституционного, гражданского, трудового права. Демография – приоритет, по заявлению президента.Губернатор Свердловской области в своем инста-блоге назвал высказывание Глацких "некорректным":"…С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять".Тем временем, сама Ольга Глацких называет шумиху вокруг ее высказываний клеветой. Она поясняет свои рассуждения, говорит о том, что все в руках молодежи, что надо самим стремиться, добиваться, идти вперед, не надеясь на государство:"Фраза вырвана [из контекста], и содержание разговора перевернуто. Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, и государство — лишь помощник в этом вопросе"."Вы думаете, государству легко организовать мероприятие и это дешево стоит. Это недешево стоит. И ресурсы – человеческие ресурсы. А зарплаты трикопеешные у чиновников и государственных служащих", — убеждена Глацких.В ближайшее время губернатор Свердловской области пообещал сделать оргвыводы: он намерен посмотреть полную видеозапись встречи и разобраться, имела ли место ошибка, оговорка, или речь идет о продуманной позиции.