Американский рэпер, написавший хит о Дональде Трампе, скончался от передозировки наркотиков.

Озвучена причина смерти американского рэп-исполнителя Мака Миллера. В понедельник телекомпания KTLA-5 со ссылкой на доклад судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелес сообщила, что смерть наступила в результате передозировки наркотиками в сочетании с алкоголем.В заключении медиков уточняется, что в организме музыканта были обнаружены следы кокаина, алкоголя и сильного препарата фентанила, относящегося к опиоидным анальгетикам.Ранее сообщалось, что Миллер был найден в бессознательном состоянии в собственном доме в Лос-Анджелесе 7 сентября. Несмотря на помощь врачей, рэпер, не приходя в сознание, скончался на 27-м году жизни. Экспертизы на токсикологию и определение причин смерти заняли более шести недель.Телекомпания напомнила, незадолго до смерти Миллер расстался с поп-звездой Арианой Гранде, с которой встречался с 2016 года.Малкольм Джеймс МакКормик, более известный под псевдонимом Мак Миллер — американский рэп-исполнитель, композитор, продюсер. Музыкант прославился после того, как клип на его композицию Donald Trump в 2011 году собрал почти 102 миллиона просмотров.