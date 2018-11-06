Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук утверждает, что в 1612 году Москву захватывали украинские войска. Депутату посоветовали получше изучить историю.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который пригрозил России оккупацией."Сомневаюсь в его исторических познаниях", — сказал Цеков RT.Мосийчук заявлял, что в 1612 году Москву освободили не от польских интервентов, а от украинцев. По его словам, войско, изгнанное из столицы, на две трети состояло из украинских казаков.Цеков отметил, что на службе польского войска, оккупировавшего Россию в Смутное время, состояли украинцы. Однако преувеличивать их численность не стоит. "Войско состояло из подданных польского государства и установить их национальности можно только с помощью серьезных исторических исследований", — считает член Совфеда.Сенатор добавил, что высказывание депутата находится "в контексте всех тех заявлений, которые делают представители нынешней политической верхушки Украины".Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал заявления Мосийчука "несостоятельными". По данным летописей, в оккупационных войсках состояли не только поляки, и украинцы, но литовцы и даже русские из числа тех, кто поддерживали "польскую партию" в Кремле. "Украина была колонией Польши и говорить о каких-то мифических "украинских войсках", захватывавших Москву, — это нелепость", — отметил Шаповалов.