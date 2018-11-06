Злоумышленники подогнали автомобиль к цеху с прицепом и в несколько заходов вывезли оборудование

Злоумышленники подогнали автомобиль к цеху с прицепом и в несколько заходов вывезли оборудованиеСотрудники уголовного розыска раскрыли кражу станков и другого оборудования из приостановленного предприятия в Костромском районе, сообщает управление МВД по Костромской области.Цех мебельной фабрики расположен в одной из деревень под Костромой. Во время проверки помещения владелец обнаружил выбитые окна и недосчитался нескольких станков, дверей, а также отопительного оборудования. Мучина обратился с заявлением в полицию.Сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже задержали двоих местных жителей 27 и 33 лет. По данным полиции, они знали, что работа цеха была временно приостановлена и решили воспользоваться этим обстоятельством. В начале ноября они подогнали автомобиль с прицепом и в несколько заходов вывезли газовый котел, снятые с петель металлические двери и станки для деревообработки. Ущерб составил более 150 тысяч рублей.По данным МВД, станки и двери злоумышленники сдали в металлолом, а газовый котел один из обвиняемых установил у себя дома.