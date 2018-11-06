Проект «Новое видение в решениях проблем системы ЖКХ малых городов» уже готов.

Проект «Новое видение в решениях проблем системы ЖКХ малых городов» уже готов.Предприниматель из Карабанова уверен, что качество жизни в регионе можно повысить совместными усилиями государства и делового сообщества.После инаугурации Владимира Сипягина жители Владимирской области ждут, что новый губернатор будет принимать решения, учитывая интересы и потребности разных слоёв общества. О том, на что надеется региональное деловое сообщество, мы беседовали с карабановским предпринимателем Василием Окуневым. Он почти полвека работает на ответственных должностях, оставаясь активным участником политической жизни страны.Сейчас Василий Михайлович руководит ООО «Энергетик» г. Карабанова и развивает проект «Новое видение в решениях проблем системы ЖКХ малых городов». Карабановский опыт внедрения энергосбережения и энергоэффективности признан областными властями достойным повсеместного распространения.Электрический рай?Окунев заработал у своих земляков репутацию руководителя с масштабным мышлением и принципиальной позицией, совершившего в прямом смысле переворот в местной энергоотрасли.Десять лет назад Городские электрические сети разорились, как и другие муниципальные предприятия, его имущество арестовали. Город погрузился во тьму - на все муниципальное образование сохранилось 10 лампочек. Тогда электрические сети решили акционировать, и руководителем новой структуры стал Василий Окунев.Местное энергетическое хозяйство осталось в муниципальном образовании Карабаново. В кратчайшие сроки возродили электросеть на протяжении двухсот километров. Начав с нуля, «Энергетик» достиг 600 миллионов капитализации, не прибегая к средствам со стороны.Следуя государственной политике энергосбережения, Окунев развивает собственную программу экономических действий, нацеленную на сокращение потерь. В Карабанове первыми в регионе внедрили автоматизированную систему контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ), что позволило эффективно бороться с воровством электроэнергии.Установка нового технологического оборудования привела к снижению на 20 % потерь электрической энергии при её передаче по сетям г. Карабаново.Уменьшилось количество аварийных отключений. Компания продолжает модернизировать старые городские электросети, устанавливает новые приборы учёта электроэнергии, развивает услуги электроаудита.Компания в 2015 году заняла 3-е место в X региональном конкурсе на лучшее предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области в номинации «Лучшая электроэнергетическая организация».Нести людям светПредприятие постоянно развивается, работая по всем областным программам, здесь первыми внедряют новые технологии. Но Василию Михайловичу этого мало. Карабановский предприниматель уверен, что всю систему ЖКХ в каждом малом городе можно привести в порядок, наладив эффективное взаимодействие между властями и предпринимателями. Он вместе со своими единомышленниками стремится изменить жизнь к лучшему сначала в своем регионе, а затем и во всей России.Как известно, любое масштабное дело начинается с конкретных шагов. Проект «Новое видение в решениях проблем системы ЖКХ малых городов» уже готов.«Его вполне реально осуществить при поддержке властей, - считает Василий Михайлович. - Работа прежнего губернатора была построена на амбициях, самопиаре, принципах «ручного» управления. Не учитывали мнения производителей, хозяйственников, решения принимали и исполняли без обсуждения. Выборы нового губернатора стали испытанием для нынешней системы выборов, которая не допускает к управлению людей, готовых и способных достойно работать. По сути, кандидаты против Светланы Орловой были спойлерами, но народ проголосовал против неё, понимая, что перемены необходимы.Избрание нового губернатора даёт нам возможность эффективного взаимодействия разных структур. Есть надежда, что Сипягин разделяет прогрессивные взгляды на управление областью и будет работать в этом направлении. Возможно, его будет поддерживать федеральное руководство. Об этом говорят слова Владимира Владимировича Путина, которые передал на инаугурации Сипягина полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев. Глава государства надеется, что Сипягин оправдает выданный ему кредит доверия, и сделает всё для решения основных задач - сбережения народа и укрепления благополучия граждан.В свою очередь, Владимир Вольфович Жириновский заверил, что он сам и фракция ЛДПР в Госдуме гарантирует, что Владимирская область получит федеральную поддержку и инвестиции».Кроме того, в адрес нового губернатора пришли поздравительные телеграммы от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, от руководителей министерств, посольств, руководителей Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.Объединение сил«Особое значение я придаю словам Митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия,- продолжает Василий Михайлович.- Он передал поздравительное обращение от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с пожеланиями всяческих успехов в его богоугодном труде на благо всех жителей Владимирской области и подарил Владимиру Сипягину икону.Семь лет назад епископ Евлогий освятил карабановский храм Святой Троицы. В этот день из его рук я получил награду за участие в восстановлении храма, которую ценю очень высоко. Митрополит наградил медалями святого благоверного князя Андрея Боголюбского II степени членов попечительского совета — Владимира Малышкова, Александра Исакова, директора ЗАО «Луч» Владимира Ловчева, начальника управления образования Александровского района Ирину Сергееву и меня.Сейчас карабановский храм становится центром духовности и культуры города. Наш коллектив тоже участвует в его жизни, многое делаем своими руками, и это нас объединяет. Планируем особенно ярко встретить Рождество.На Церкви лежит огромная ответственность по профилактике социальных болезней. Она не только отвечает на вызовы современного мира, но и упреждает их своим пастырским словом. Мы, как православные христиане, верим, что светская и церковная власти находятся в состоянии согласия и сотрудничества, и по аналогии с Божественной и человеческой природой Христа «нераздельны и неслиянны».Совместная работа Церкви и власти должна быть направлена на становление национального духа. И слова нового губернатора не противоречат этой идее. Владимир Сипягин, отвечая на поздравления в связи в победой на выборах, сказал, что будет делать всё для процветания Владимирской области через выстраивание диалога со всеми конструктивными силами во власти, бизнесе и гражданском обществе.«Политическая стабильность - залог социально-экономического развития региона, - заявил он. - Мы пойдём только вперёд, но по пути новых возможностей. Владимирская область и все её жители достойны самого светлого будущего».