Сенсационная победа россиянина Карена Хачанова на престижном теннисном турнире серии Masters во Франции. В финале россиянин встретился с сильнейшим теннисистом, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и обыграл его в двух сетах.

Сенсационная победа россиянина Карена Хачанова на престижном теннисном турнире серии Masters во Франции. В финале россиянин встретился с сильнейшим теннисистом, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и обыграл его в двух сетах. Эта победа много значит для российского тенниса. Россияне не становились победителями турниров серии Masters уже девять лет. После триумфа Карен Хачанов поднялся на 11-ю позицию в мировом рейтинге. Эксклюзивное интервью с победителем — в репортаже "Вестей"."Кубок пришлют на днях, надеюсь, из Парижа", — говорит Карен Хачанов, победитель теннисного турнира ATP World Tour Masters 1000. Слишком хрупкий, чтобы брать в багаж. Кубок победителя турнира Masters 1000 Карен Хачанов пока показывает на фото. Он сделал то, что до него не мог никто из российских теннисистов девять лет подряд."Эмоции, конечно, до сих пор зашкаливают. В какой-то степени не верится, что это произошло", — признается спортсмен.Вот он, момент триумфа. Лучший результат в карьере на данный момент. Особая ценность: соперником Хачанова был Новак Джокович — великий и ужасный, первая ракетка мира! Как тепло он поздравляет Карена с победой."Когда ты выходишь в финале играть против Новака Джоковича, ты сразу понимаешь, что он — фаворит. Очень хотелось именно его обыграть на таком большом турнире. Хотелось сделать такую сенсацию", — отметил Хачанов.Получилось. Видно, сам Карен очень расчувствовался. Вообще к победе в серии Masters он шел небыстро, но уверенно. В теннисе — с трех лет. Первая большая победа — в 17 лет на чемпионате Европы."После тренировок он приходил домой и полтора-два часа еще стучал мячом об стенку, доводил всех соседей до изнеможения. Он — трудяга", — рассказал отец Карена Абгар Хачанов.Серия Masters — а это второй по значимости турнир после "Большого шлема" — длится год. Карен Хачанов разгромил четырех соперников из ТОП-10 мирового тенниса. Когда бросили монетку финального матча, подавать выпало Джоковичу. И он даже доминировал. Но недолго. Хачанов хладнокровно, последовательно забрал победу — 7:5, 6:4."Это долгие годы тренировок, работы, чтобы именно в такие моменты, когда ты выигрываешь, осознать, что ты это делал ради этого", — подчеркнул Карен."Он сыграл феноменально турнир в Париже. Это, наверное, стартовая площадка, и потихоньку результаты будут расти", — считает Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России.Автограф Ххаанов оставляет уже как победитель Джоковича, обладатель кубка Masters и спортсмен, которого от лучшей десятки теннисистов отделяет всего один шаг. По итогам турнира Карен Хачанов поднялся в мировом рейтинге на семь пунктов, и сейчас он на 11-й позиции.