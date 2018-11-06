Момент покушения на миллионера из списка Forbes Олега Бурлакова засняли камеры видеонаблюдения. Полиция разыскивает мужчину в черном пальто.

Момент покушения на миллионера из списка Forbes ОлегаБурлакова засняли камеры видеонаблюдения. Полиция разыскивает мужчину в черномпальто.На предпринимателя напали вечером 3 ноября. Как указал всвоем заявлении в полицию Олег Бурлаков, его автомобиль Cadillac Escaladeобстрелял неизвестный.На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как к внедорожникуподбегает одетый в черное пальто и кепку мужчина, держа руки в карманах. Оностанавливается возле машины, что-то говорит в окно автомобиля, потом убегает.Миллионер заявил, что после того, как он опустил стекло, неизвестный несколькораз выстрелил в сторону автомобиля, передает Рен ТВ.Олег Бурлаков входит в список Forbes, состояниепредпринимателя оценивается в 650 миллионов долларов.Как заявил в эфиреправозащитник Дмитрий Потапенко, стрельба в этом случае – показатель того, что "какое-тохулиганье решило попугать". Эксперт отметил, что в России в бизнесменовдавно не стреляют.