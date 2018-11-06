Момент покушения на миллионера из списка Forbes Олега
Бурлакова засняли камеры видеонаблюдения. Полиция разыскивает мужчину в черном
пальто.
Момент покушения на миллионера из списка Forbes Олега
Бурлакова засняли камеры видеонаблюдения. Полиция разыскивает мужчину в черном
пальто.
На предпринимателя напали вечером 3 ноября. Как указал в
своем заявлении в полицию Олег Бурлаков, его автомобиль Cadillac Escalade
обстрелял неизвестный.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как к внедорожнику
подбегает одетый в черное пальто и кепку мужчина, держа руки в карманах. Он
останавливается возле машины, что-то говорит в окно автомобиля, потом убегает.
Миллионер заявил, что после того, как он опустил стекло, неизвестный несколько
раз выстрелил в сторону автомобиля, передает Рен ТВ.
Олег Бурлаков входит в список Forbes, состояние
предпринимателя оценивается в 650 миллионов долларов.Как заявил в эфире
правозащитник Дмитрий Потапенко, стрельба в этом случае – показатель того, что "какое-то
хулиганье решило попугать". Эксперт отметил, что в России в бизнесменов
давно не стреляют.