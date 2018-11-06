Охрана магазина заподозрила, что злоумышленники пытаются похитить товар, однако на выходе молодые люди отказались показать содержимое рюкзака, вели себя агрессивно и покинули магазин...

«Сотрудники ОМВД России по району Арбат задержали подозреваемых в краже из организации», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции поступило заявление о краже из магазина на Смоленской площади. Со слов сотрудников магазина несколько неизвестных мужчин примеряли одежду в примерочных магазина. Вышли они уже без набранного товара, но с большим набитым рюкзаком. Охрана магазина заподозрила, что злоумышленники пытаются похитить товар, однако на выходе молодые люди отказались показать содержимое рюкзака, вели себя агрессивно и покинули магазин. Ущерб составил около 30 тысяч рублей. Администратор магазина позвонила в полицию.В ходе отработки прилегающей территории по горячим следам полицейские установили, что злоумышленники вошли в одну из станций метрополитена. При задержании подозреваемые отказались подчиниться законному требованию сотрудников полиции проследовать в отдел и оказали сопротивление, в связи с чем в отношении них полицейские были вынуждены применить физическую силу и доставить подозреваемых в отдел полиции. Ими оказались приезжие в возрасте от 23 до 35 лет. Похищенное частично изъято.По данному факту следственным отделом районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61