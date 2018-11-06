Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал мем с президентом Дональдом Трампом, анонсирующим санкции против Ирана, и ответную шутку командующего элитным иранским спецподразделением, назвав ее несмешной.

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал ситуацию вокруг мема с президентом Дональдом Трампом.Трамп опубликовал твит, в котором обыгрывал слоган известного сериала "Игры престолов" – "Зима близко". Это вызвало волну перепостов и породило десятки мемов.На твит Трампа ответил инста-постом Касем Сулеймани, командующий элитным иранским спецподразделением, который тоже обыграл сериал.Помпео счел это несмешным, поскольку угроза от Ирана для США реальна, а вокруг твита Трампа слишком много шума.Американский телеканал HBO, занимающийся созданием известного сериала "Игра престолов", попросил не использовать свою продукцию в политических целях.