Президент Украины Петр Порошенко покинул Россию: принадлежащая лидеру
Незалежной кондитерская фабрика Roshen больше не функционирует. При этом
в компании заявили, что часть оборудования удалось перевезти на
территорию Украины.
Президент Украины Петр Порошенко покинул Россию: принадлежащая лидеру
Незалежной кондитерская фабрика Roshen больше не функционирует. При этом
в компании заявили, что часть оборудования удалось перевезти на
территорию Украины.
Оставшуюся часть оборудование в Roshen рассчитывают забрать при наличии соответствующей возможности. При этом в администрации лидера Незалежной,
куда за комментариями обратился украинский телеканал ТСН, на вопрос про
вывоз оборудования из России ответили неохотно, пишет .
"Оглашенная информация традиционно носит заказной характер и не соответствует действительности", – ответили в Roshen. При этом в администрации Порошенко сослались на репортажа ТСН из Липецка, где располагается кондитерская фабрика, которой владеет президент Незалежной.
В
окружении украинского лидера заявили, что корреспондент телеканала
подтвердил, что кондитерское производство уже давно не функционирует и
не выпускает продукцию. Украинские журналисты полагают, что Roshen
смог договориться о вывозе техники. При этом называется стоимость одной
партии – более 10 миллионов гривен (более 23 миллионов рублей).
Напомним, российский суд арестовал имущество липецкой фабрики Roshen
в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180 миллионов
рублей. Ранее в России Петру Порошенко принадлежал также Севастопольский
морской завод. Предприятие было национализировано властями города в
начале 2015 года.
Стоит
отметить, что президент Украины неоднократно обещал закрыть бизнес в
России и отдать фабрику в Липецке в доверительную собственность. Однако,
по некоторым данным, лидер Незалежной до сих пор владеет предприятием.