Президент Украины Петр Порошенко покинул Россию: принадлежащая лидеру Незалежной кондитерская фабрика Roshen больше не функционирует. При этом в компании заявили, что часть оборудования удалось перевезти на территорию Украины.

Президент Украины Петр Порошенко покинул Россию: принадлежащая лидеруНезалежной кондитерская фабрика Roshen больше не функционирует. При этомв компании заявили, что часть оборудования удалось перевезти натерриторию Украины.Оставшуюся часть оборудование в Roshen рассчитывают забрать при наличии соответствующей возможности. При этом в администрации лидера Незалежной,куда за комментариями обратился украинский телеканал ТСН, на вопрос провывоз оборудования из России ответили неохотно, пишет ."Оглашенная информация традиционно носит заказной характер и не соответствует действительности", – ответили в Roshen. При этом в администрации Порошенко сослались на репортажа ТСН из Липецка, где располагается кондитерская фабрика, которой владеет президент Незалежной.окружении украинского лидера заявили, что корреспондент телеканалаподтвердил, что кондитерское производство уже давно не функционирует ине выпускает продукцию. Украинские журналисты полагают, что Roshenсмог договориться о вывозе техники. При этом называется стоимость однойпартии – более 10 миллионов гривен (более 23 миллионов рублей).Напомним, российский суд арестовал имущество липецкой фабрики Roshenв рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180 миллионоврублей. Ранее в России Петру Порошенко принадлежал также Севастопольскийморской завод. Предприятие было национализировано властями города вначале 2015 года.Стоитотметить, что президент Украины неоднократно обещал закрыть бизнес вРоссии и отдать фабрику в Липецке в доверительную собственность. Однако,по некоторым данным, лидер Незалежной до сих пор владеет предприятием.