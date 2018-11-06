Первый рабочий день выдался богатым на громкие заявления знаменитостей и скандалы, связанные с отечественной сценой. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 ноября 2018 года.

Первый рабочий день выдался богатым на громкие заявления знаменитостей и скандалы, связанные с отечественной сценой. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 ноября 2018 года.Лера Кудрявцева вся на нервах. Дело в том, что популярная телеведущая потеряла любимого кота.Кудрявцева сходила на хоккейный матч, где за команду "Динамо" играл ее молодой супруг Игорь Макаров, а когда влюбленные вернулись домой, выяснилось, что их кот Фофан сбежал.Животное выскочило на улицу через дыру в заборе. Пока поиски пушистика не увенчались успехом.Композитор Владимир Быстряков, который дружил с Николаем Караченцовым более 30 лет, назвал свою версию гибели актера. "Ему в Китае вводили стволовые клетки. Были надежды на улучшение. Но оказалось, что у него начала распадаться раковая опухоль, и, поскольку удалить ее было уже невозможно, пошла интоксикация организма", – заявил артист.По мнению композитора, именно стволовые клетки добили Караченцова. Отметим, что о вреде введения стволовых клеток в научном сообществе спорят давно. Якобы причина смертей многих известных людей связана с терапией эмбриональными стволовыми клетками. Подробнее об этом можно узнать наряду со всеми последними новостями шоу-бизнеса на сегодня.Певица Рита Дакота отправилась на Бали, где записывает клип на новую музыкальную композицию. Еще артистка впервые сыграла в гольф, а компанию ей составил миллионер Александр Росляков.На протяжении нескольких лет Росляков с семьей живет на индонезийском острове, он дружен с многими представителями отечественного шоу-бизнеса. На вопросы подписчиков о Рослякове Дакота ответила расплывчато, назвав его "чудесным другом, человичищем и душой".Мария Максакова отозвала иск, в котором оспаривала сделку по продаже своей элитной квартиры. Как отметила ее адвокат, оперная дива приняла такое решение добровольно.Она верит в непричастность к квартирной махинации своего избранника, который взялся продать ее московскую квартиру, чтобы на вырученные деньги артистка могла приобрести жилье в Киеве. Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".Российская актриса Мария Порошина отправилась отдыхать на Кипр, чтобы набраться сил перед рождением пятого ребенка. Пляжные снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.В последнее время актриса много работает: принимает участие в различных телепроектах, снимается в фотосессиях для журналов. Однако сейчас Порошина решила разгрузить свой напряженный график.ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 6 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ЧИТАЙТЕ В И СПЕЦИАЛЬНЫХ .