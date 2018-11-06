Лера Кудрявцева вся на нервах. Дело в том, что популярная телеведущая потеряла любимого кота.

Лера Кудрявцева вся на нервах. Дело в том, что популярная телеведущая потеряла любимого кота.Как говорится, ничто не предвещало беды. Лера Кудрявцева сходила на хоккейный матч. где за команду "Динамо" играл ее молодой супруг Игорь Макаров, а когда влюбленные вернулись домой, выяснилось, что их домашний любимец кот Фофан сбежал.Об этом рассказала расстроенная Лера Кудрявцева на своей официальной страничке в социальной сети Instagram в приложении Stories. "Фофан убежал за котом через забор", – коротко написала телеведущая к видео. Кудрявцева запечатлела своего мужа вместе с еще одним мужчиной, которые пытались разыскать кота, но обнаружили лишь огромную дыру, сквозь которую четвероногий питомец и сбежал.Раздосадованные мужчины, не сдержав эмоций, выругались, а затем отправились проверять камеры видеонаблюдения. Одна из них, к счастью, зафиксировала побег Фофана. От избытка эмоций Лера Кудрявцева тоже начала материться. Dni.ru по этическим причинам не могут опубликовать данные видео. В конце телеблондинка все же опубликовала стоп-кадр, на котором заметен пушистый хвост кота, заворачивающего за угол.Многочисленные подписчики немедленно включились в ситуацию. В комментариях фанаты буквально засыпали Леру вопросами, нашелся ли Фофан. Судя по молчанию Кудрявцевой, поиски не увенчались успехом.Отметим, что это не первый раз, когда кот совершает побег. Так, весной прошлого года, когда Фофан сбежал, безутешная Лера Кудрявцева разразилась печальным постом. "Объявления расклеены по всему поселку , соседи все в курсе , поскольку у нас частные дома , проблема зайти на чужую территорию , но мы поднимаем на уши всех и ходим, ходим, смотрим , зовём , ночью обошли весь лес , корм насыпали во многих местах , звонят мол видели похожего на Фофу , мы мчимся и тратим время на поимку чужого котика , сегодня весь день " убили " на это 😰оказался не наш :((( не наш в 6 утра и не наш вечером , морально и физически уже конечно сил нет :((", – поведала о своих злоключениях ведущая.Тогда дошло до того, что Лера даже обратилась к экстрасенсам. По признанию ведущей, она никогда не предполагала, что потеря кота затмит все ее дела, обязанности и даже работу. К счастью, спустя неделю Фофан нашелся. Надеемся, что и в этот раз кот благополучно вернется домой.