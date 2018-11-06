Прокуратура Владимирской области проверила, как в соцучреждениях региона соблюдают правила по работе с опасными отходами

Прокуратура Владимирской области проверила, как в соцучреждениях региона соблюдают правила по работе с опасными отходамиПрокуратура Владимирской области проверила, как в соцучреждениях региона соблюдают правила по работе с опасными отходами. Больше всего нареканий вызвало хранение ртутных ламп.Рейд устроили вместе с департаментом природопользования, а со специалистами Росприроднадзора и Россельхознадзора. Проверяющие обнаружили массу нарушений.Так, например Копнинский психоневрологический интернат хранит люминесцентные лампы не в специально выделенном помещении в герметичных емкостях, а в не приспособленном для этих целей здании хозяйственной части. Также поступали и в ООО «Курилово» и ООО «Бабаево». Виктория Туркова.Кроме того, обнаружилось, что в Меленковском и Александровском филиалах «Владлесхоза» ртутные лампы хранили вне специальных герметичных емкостей.Проштрафились и управляющие компании, учебные заведения и заводы в Муроме, Гусь-Хрустальном, Коврове, Радужном и Владимире.Представления внесли главным врачам больниц №4, №7, №5, роддома №2 и поликлиники №1. Во всех этих медучреждениях ртутные лампы хранили в обычных коробках.Нарушителями оказались и директора детсадов №3,5 и 6, а также средней школы №1 в Радужном.Виновных лиц привлекли к ответственности, а нарушения немедленно устраняют.