Капитализация крупнейшей в мире компании опустилась ниже одного триллиона долларов. Яблочный гигант 2 августа стал первой американской и второй в мире компанией, достигшей этой отметки.

Капитализация крупнейшей в мире компании опустилась ниже одного триллиона долларов. Яблочный гигант 2 августа стал первой американской и второй в мире компанией, достигшей этой отметки.Ранее в 2007 году китайская Petrochina добивалась таких успехов. Впрочем, в обоих случаях праздник инвесторов длился недолго. Как показывает история, компания не может стоить так дорого. Поэтому и тогда, и сейчас капитализация начала падать.Вслед за Apple рубеж в триллион в начале сентября перешагнул и интернет-гигант Amazon, но там все закончилось еще быстрее, и от своих максимумов акции компании потеряли уже около 20%, передает телеканал "Россия 24".