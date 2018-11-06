Утром 7 ноября граждане США могут проснуться в новой политической реальности. К этому времени будут известны итоги выборов в конгресс, и если в палате представителей и сенате демократы займут большинство мест, то кресло под Дональдом Трампом может пошатнуться.

Утром 7 ноября граждане США могут проснуться в новойполитической реальности. К этому времени будут известны итоги выборов в конгресс,и если в палате представителей и сенате демократы займут большинство мест, токресло под Дональдом Трампом может пошатнуться.Конечно, такой вариант практически невозможен, однако экспертыего с весов не сбрасывают. Скорее всего, при таком раскладе в США начнется серьезныйполитический сдвиг против Трампа, республиканцев и ожидаемо против России.Обе палаты конгресса начнут откровенный саботаж важных для Белогодома законопроектов, а также активизируют уже начатое расследований в отношениитак называемого русского следа в прошлых президентских выборах. Ну, иразумеется, найдут такой же след Москвы и в промежуточных выборах.При реализации этого сценария, американское обществоотречется от главы государства и уже в январе 2019 года Трамп станет "хромойуткой", то есть президентом, который вскоре покинет свой пост. Второго срока припобеде демократов Трампу уж точно не видать. Если, конечно, он вообще дотянетдо следующих выборов, а не станет жертвой объявленного импичмента.Самым благоприятным для Трампа вариантом была бы победа республиканцеви в палате представителей, и в сенате. Такой вариант возможен, если сторонники действующегопрезидента обеспечат рекордную явку, а молодежь, латиноамериканцы и прочие мигрантыостанутся дома.При таком раскладе, в первую очередь, будет отменена ненавистнаянынешнему хозяину Белого дома реформа здравоохранения, затеянная Бараком Обамой.Также Трамп получит возможность вытеснить генерального прокурора Джеффа Сешнсаи другие ключевые фигуры в министерстве юстиции. Возможно, республиканцамудастся прекратить расследование по вмешательству России в президентские выборыи продолжить курс по иммиграционной политике Трампа.Очевидно, что есть и третий сценарий: демократы берут подконтроль палату представителей, ареспубликанцы – сенат. При таком раскладе все будет зависеть от того, какдоговорятся между собой представители двух партий.Но тут есть очень неприятный для Трампа скелет в собственномшкафу. Напомним, что сейчас республиканцы контролируют обе палаты конгресса иэто здорово облегчает жизнь президента. Но в нынешнем составе американскогопарламента немало республиканцев, которые не поддерживают Трампа. В Америкедаже появилась новая политическая аббревиатура: Republicans Against Trump (RAT,переводится с английского как "крыса") – "крысы против Трампа".Именно поэтому Трампу важно не только обеспечить победуреспубликанцев на нынешних выборах, но и привести в сенат и палатупредставителей своих сторонников. И тут тоже есть одно "но": напромежуточных выборах президентская партия практически всегда теряет палатупредставителей. Начиная с 1900 года такое происходило в 26 случаях из 29.Промежуточные выборы в Америке – это почти всегда референдумо доверии действующему президенту. В нынешней ситуации, когда против Трампаополчились свои же, этот плебисцит имеет еще большее значение.Стоит напомнить, что 6 ноября американцы выбирали не толькочленов палаты представителей и сената. Во многих штатах прошли местные выборы:депутатов законодательных собраний и губернаторов. Это тоже очень важный момент:обе партии стремятся захватить контроль как можно большего числа губернаторов,поскольку в следующей президентской кампании в 2020 году поддержка со стороныместных властей сыграет на руку любому кандидату на пост президента.Сам же Трамп выжидает. Он даже решил не встречаться сВладимиром Путиным в Париже 11 ноября. Наблюдатели полагают, что все дело врезультатах выборов и в новом пакете санкций, о котором Белый дом объявит наднях. Переговоры двух президентов должны были пройти на полях мероприятий послучаю столетия окончания Первой мировой войны, но и сам Трамп и хозяин встречиЭммануэль Макрон заявили, что двусторонних переговоров президентов России и СШАв Париже не будет.