06.11.2018

2018-11-06 20:10:45

Пьяница избил младенца и оставил умирать на улице

Жителя одной из деревень Башкирии признали виновным в убийстве четырехмесячного ребенка. Как установил суд, родители оставили троих малышей с бабушкой, уехав из деревни по делам, передает .



Пенсионерка позвала в гости приятеля и устроила застолье. Изрядно выпив гость стал злиться из-за плача четырехмесячного ребенка. Взбесившись мужчина взял младенца, вынес без верхней одежды на улицу, несколько раз ударил ногой и оставил умирать. Вскоре малыш скончался от черепно-мозговой травмы.