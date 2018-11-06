На Украине скончалась общественная активистка Екатерина Гандзюк. Фигура неоднозначная. Активная участница Майдана, но при этом известная своей непримиримой борьбой с коррупцией.

На Украине скончалась общественная активистка Екатерина Гандзюк. Фигура неоднозначная. Активная участница Майдана, но при этом известная своей непримиримой борьбой с коррупцией. Три месяца назад на Гандзюк было совершено покушение — ее облили серной кислотой. Исполнители преступления задержаны. Все они — ветераны АТО из "Правого сектора" (запрещен в РФ). Но, видимо, за былые заслуги их вполне могут и отпустить.Жуткие кадры из больничной палаты — последнее обращение Екатерины Гандзюк, которое она смогла записать незадолго до своей кончины. "Я выгляжу не очень хорошо, но намного лучше, чем выглядят на Украине правосудие и справедливость, потому их сегодня не лечит никто", — сказала Гандзюк.В больнице после покушения она провела три месяца, но спасти ее так и не удалось. Неизвестный мужчина плеснул серной кислотой. Результат — серьезнейшие ожоги. Пресса тогда сразу предположила: нападение связано с профессиональной деятельностью Управления делами мэрии Херсона.У Гандзюк был конфликт с начальником регионального управления Укртрансбезопасности. Чиновница с активистским прошлым пыталась организовать общественный контроль на весовых комплексах для большегрузных автомобилей. Были и другие версии. Теперь — акции памяти и протеста по всей Украине. Например, в Киеве около здания МВД, чье руководство уже призывают отправить в отставку.Екатерина Гандзюк была фигурой заметной и эпатажной. В 2003 году — активистка "Батькивщины", затем — участница "оранжевой революции". А когда партия сменила областное руководство, Гандзюк на сессии Горсовета попыталась засунуть руководителю фракции селедку за пазуху.В последнее время Гандзюк много критиковала власти и правоохранительные органы, обвиняя их в тотальной коррупции. И потому убийство активистки — это еще один штрих к тому, как Украина расправляется с теми, кто пять лет назад говорил о европейском курсе. Политический бомонд использует трагедию для громких заявлений."Безнаказанность порождает зло. Смерть Екатерины не может остаться безнаказанной. Я призываю правоохранительные органы как можно быстрее найти и исполнителей, и заказчиков этого преступления", — заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.В МВД докладывают: задержаны пятеро. По некоторым данным, ветераны АТО, выходцы из "Правого сектора". Но рапорты не вызывают доверия.Дело Гандзюк становится все более резонансным. Наказать убийц уже потребовал посол США на Украине. Отреагировал и Брюссель."Мы ожидаем, что украинские власти удвоят усилия по проведению расследования этого преступления и привлекут к ответственности всех виновных. Украина — это демократическая страна, и мы должны добиваться, чтобы демократия там была защищена", — подчеркнул Карлос Мартин Руис де Гордехуэла, официальный представитель Европейской комиссии.На этом фоне дискуссия в Сенате Франции о современных реалиях Украины идет явно не в унисон заявлениям из Брюсселя."У нас 148 нападений на журналистов за прошлый год. Есть убитые журналисты. У нас парламент страны принял решение о том, что он хочет закрыть два самых больших информационных канала только потому, что там критикуют власть, и прикрывается это все борьбой с российской агрессией", — сказал лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.Среди наиболее резонансных расправ — гибель Олеся Бузины, Павла Шеремета. По-прежнему за решеткой по надуманному обвинению — главный редактор агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.Пять лет спустя после начала Майдана Украина стала страной, где за собственное мнение можно погибнуть или угодить в тюрьму. Но даже если политические взгляды вполне в тренде, как у Гандзюк, гибелью может обернуться открытый конфликт с влиятельными персонами. И потому многие бывшие участники Майдана не скрывают своего разочарования.Те, кто когда-то аплодировали Майдану, теперь ощущают зловонье коррупционного болота. Депутатам Мустафе Найему и Светлане Залищук на митинге едва не досталось — за то, что нардепы по-прежнему числятся в блоке Порошенко.А что касается дела Гандюзк, вполне возможно, что отвечать за ее гибель, если и придется, то только исполнителям. Истинные заказчики вполне могут избежать наказания.