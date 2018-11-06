Певица, автор песен Рита Дакота отправилась на Бали, где записывает клип на новую музыкальную композицию. А еще артистка впервые в жизни сыграла в гольф, причем ей составил компанию миллионер Александр Росляков.

Певица, автор песен Рита Дакота отправилась на Бали, где записывает клип на новую музыкальную композицию. А еще артистка впервые в жизни сыграла в гольф, причем ей составил компанию миллионер Александр Росляков.После болезненного развода с Владом Соколовским Рита Дакота оправилась настолько, что нашла в себе силы и вдохновение для съемок клипа на новую песню. В качестве подходящей локации артистка сочла остров Бали. Компанию Рите составили друзья.Между съемками Дакота зря времени не теряла. Судя по ее Stories в Instagram, певица весело проводит время. Так, в один из дней Рита отправилась поиграть в гольф, куда ее пригласил миллионер Александр Росляков. Он является владельцем крупнейшей компании по перевозке грузов. На протяжении нескольких лет Росляков с семьей живет на индонезийском острове и дружен со многими представителями отечественного шоу-бизнеса.Интересно, что на все вопросы своих подписчиков о Рослякове Дакота ответила расплывчато, назвав его "чудесным другом, человичищем и душой". Александр Росляков получил известность, когда снялся в телепроекте канала "Пятница" "Секретный миллионер". В рамках шоу Росляков помогал бедным людям, при этом все нюансы их жизни он прочувствовал на себе, когда переоделся в бомжа и поел с такими же бездомными буквально из одного котла.Стоит отметить, что Росляков произвел приятное впечатление на зрителей. Переодетый миллионер, чтобы заработать, работал в приюте для животных, присматривал за детьми, трудился на складе. Александр, по мнению зрителей, с достоинством перенес все трудности и преодолел все испытания.Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский считались образцом гармоничной семьи. Артисты публиковали совместные фотографии и видео, много путешествовали и вели влог. Известие о разводе звездных супругов стало неожиданностью для всех. Красивая сказка закончилась после сообщения Дакоты об изменах Соколовского. Якобы его похождения прикрывали друзья и родственники.