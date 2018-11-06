В канадском Камлупсе стартовала суперсерия по хоккею между юниорскими сборными России и Канады. В стартовом поединке подопечные Валерия Брагина потерпели поражение от канадских сверстников с минимальным счетом 1:2.

В канадском Камлупсе стартовала суперсерия по хоккею между юниорскими сборными России и Канады. В стартовом поединке подопечные Валерия Брагина потерпели поражение от канадских сверстников с минимальным счетом 1:2.Счет во встрече был открыт хозяевами – на 14-й минуте автором заброшенной шайбы стал Дилан Козенс. Однако российские юниоры смогли уже через 26 секунд выровнять положение, когда Павел Шэн был выведен один на один с вратарем Канады и поразил ворота соперника. Долгое время счет оставался равным, однако за десять минут до финальной сирены канадец Джорди Беллерив установил окончательный счет в пользу "кленовых".Второй матч серии против команды Западной лиги состоится седьмого ноября.