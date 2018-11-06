Президент футбольного клуба Монако, российский
миллиардер Дмитрий Рыболовлев взят под стражу по запросу прокуратуры Монако. Предпринимателя задержали за несколько часов
до матча лиги Чемпионов между командами Монако и Брюгге.
Президент футбольного клуба "Монако", российский
миллиардер Дмитрий Рыболовлев взят под стражу по запросу прокуратуры Монако. Предпринимателя задержали за несколько часов
до матча лиги Чемпионов между командами "Монако" и "Брюгге".
Рыболовлева взяли под стражу утром 6 ноября на стадионе Луи
II в Монако. Местная прокуратура вменяет в вину бизнесмену факты
"коррупции", "торговли влиянием", а также соучастие в этих
преступлениях.
Как сообщает французская Le Monde, в настоящий момент Дмитрий Рыболовлев
по-прежнему задержан. В жилище российского предпринимателя в Монако проходит
обыск.
Ранее местные СМИ сообщали, что Рыболовлев инвестировал
средства в футбольный клуб "Монако" в обход финансового фейр-плей. В
частности, руководство ФК скрыло от Союза европейских футбольных ассоциаций
условия сделки с маркетинговой компанией, согласно которым клуб должен был
получить в общей сложности 1,4 миллиарда евро в течение десяти лет.
По данным прессы, для реализации сделки российский бизнесмен
использовал офшоры в Гонконге и на Виргинских островах. Это помогло клубу
избежать обвинений в нарушении финансового фейр-плей, сообщает RT.
Как выяснилось, дело было заведено более года назад. В
частности, во время расследования, в сентябре 2017-го, министру юстиции Монако
Филиппу Нармино пришлось покинуть свой пост. Причиной стала статья в местной газете о
дружеских отношениях Нармино и Рыболовлева.
Как сообщает РБК, генконсульство России в Марселе не получало информации о задержании Рыболовлева.