Президент футбольного клуба Монако, российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев взят под стражу по запросу прокуратуры Монако. Предпринимателя задержали за несколько часов до матча лиги Чемпионов между командами Монако и Брюгге.

Президент футбольного клуба "Монако", российскиймиллиардер Дмитрий Рыболовлев взят под стражу по запросу прокуратуры Монако. Предпринимателя задержали за несколько часовдо матча лиги Чемпионов между командами "Монако" и "Брюгге".Рыболовлева взяли под стражу утром 6 ноября на стадионе ЛуиII в Монако. Местная прокуратура вменяет в вину бизнесмену факты"коррупции", "торговли влиянием", а также соучастие в этихпреступлениях.Как сообщает французская Le Monde, в настоящий момент Дмитрий Рыболовлевпо-прежнему задержан. В жилище российского предпринимателя в Монако проходитобыск.Ранее местные СМИ сообщали, что Рыболовлев инвестировалсредства в футбольный клуб "Монако" в обход финансового фейр-плей. Вчастности, руководство ФК скрыло от Союза европейских футбольных ассоциацийусловия сделки с маркетинговой компанией, согласно которым клуб должен былполучить в общей сложности 1,4 миллиарда евро в течение десяти лет.По данным прессы, для реализации сделки российский бизнесмениспользовал офшоры в Гонконге и на Виргинских островах. Это помогло клубуизбежать обвинений в нарушении финансового фейр-плей, сообщает RT.Как выяснилось, дело было заведено более года назад. Вчастности, во время расследования, в сентябре 2017-го, министру юстиции МонакоФилиппу Нармино пришлось покинуть свой пост. Причиной стала статья в местной газете одружеских отношениях Нармино и Рыболовлева.Как сообщает РБК, генконсульство России в Марселе не получало информации о задержании Рыболовлева.