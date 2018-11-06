Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин вышел на восьмое место в Национальной хоккейной лиге по заброшенным шайбам при игре в большинстве. В матче регулярки НХЛ против Эдмонтон Ойлерз (4:2) россиянин забросил свою 234 шайбу.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на восьмое место в Национальной хоккейной лиге по заброшенным шайбам при игре в большинстве. В матче "регулярки" НХЛ против "Эдмонтон Ойлерз" (4:2) россиянин забросил свою 234-ю шайбу.Помогли Овечкину добиться данного достижения его партнеры по команде Джон Карлсон и Евгений Кузнецов, ставшие ассистентами Ови в случае в четвертой шайбой "Вашингтона". Теперь российский легионер "кэпс" сравнялся по голам в большинстве с Марселем Дионном, выступавшем в НХЛ в 70-е и 80-е годы прошлого века.Лидерами снайперской гонки по игре в большинстве являются Дейв Андрейчак, имеющий 274 шайбы, Бретт Халл (265) и Теэму Селянне (255).