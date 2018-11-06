Им стало Мичуринское сельское поселение Хабаровского края на Дальнем Востоке России. «Цифровая территория Мичуринское» – это инновационная экосистема поселения со всеми необходимыми для комфортной жизни телекоммуникационными услугами, которые охватывают образование, медицину, государственные услуги, безопасность, бизнес и досуг.

Им стало Мичуринское сельское поселение Хабаровского края на Дальнем Востоке России. Цифровая территория Мичуринское – это инновационная экосистема поселения со всеми необходимыми для комфортной жизни телекоммуникационными услугами, которые охватывают образование, медицину, государственные услуги, безопасность, бизнес и досуг.Для внедрения цифровых сервисов в четырех населенных пунктах поселения (Мичуринском, Виноградовке, Федоровке и Нагорном) Ростелеком построил волоконно-оптические линии связи общей протяженностью более 30 км.В рамках проекта в сельской школе начала работать информационно-библиотечная система. Она дает возможность детям и педагогам пользоваться учебной и художественной литературой в режиме онлайн и офлайн с компьютера, планшета или смартфона. В сельской амбулатории теперь проводится онлайн-консультирование пациентов со специалистами районной больницы. В администрации внедрена электронная похозяйственная книга для учета подсобных хозяйств, сельхозугодий, домашней живности и сельхозтехники.На территории поселения установлены четыре информационных экрана для размещения новостей и объявлений. Запущена система уличного видеонаблюдения: 26 камер помогают обеспечить безопасность и порядок на улицах. В ближайшее время изображение с них будет доступно в режиме реального времени на обновленном сайте поселения: http://michurinskoe.khb.ru/.Жители теперь могут подключить современные услуги связи: скоростной интернет, Интерактивное телевидение, Видеонаблюдение и Умный дом.Цифровизация меняет статус территории. Привлекательность места жительства сегодня определяется не столько геополитическим положением населенного пункта и его размерами, сколько наличием современной экосистемы для жизни и ведения бизнеса. Во многом комфортную среду создают информационные технологии, которые позволяют учиться и работать удаленно, получать необходимые государственные услуги онлайн, делать свой дом безопасным и уютным. Проект Цифровая территория Мичуринское – это наглядный пример того, как меняется жизнь в сельской местности благодаря технологиям. В дальнейшем мы готовы развертывать подобные цифровые комплексы и в других регионах Дальнего Востока, а также передать свой опыт другим регионам России, – заявил вице-президент – директор макрорегионального филиала Дальний Восток ПАО Ростелеком Александр Логинов.Сегодня комплексное развитие населенных пунктов края неразрывно связано с внедрением современных, автоматизированных технологий. Многие услуги и сервисы становятся доступны жителям с приходом волоконно-оптических линий связи. В этом году широкополосный доступ к интернету получат в общей сложности жители 27 населенных пунктов края. Проект по цифровизации сельского поселения показывает, какие услуги можно получать с помощью этих современных каналов связи и как это повышает качество жизни граждан, – сказал и. о. министра информационных технологий и связи Хабаровского края Сергей Федоров.Мы создали в отдельно взятом сельском поселении цифровую территорию. Теперь в Мичуринском цифровые сервисы работают в образовании, здравоохранении, оптимизируют работу сотрудников муниципальной службы, способствуют развитию фермерства и предпринимательства, обеспечивают безопасность жителей. И это только начало. Впереди еще много идей, которые мы обязательно реализуем, – рассказал глава Мичуринского муниципального образования Александр Шадрин.Проект цифрового села был реализован Ростелекомом, министерством информационных технологий и связи Хабаровского края, администрацией Мичуринского сельского поселения и Тихоокеанским государственным университетом.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ Ростелекома – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ. Количество абонентов мобильной связи Ростелекома превышает 1,0 млн.Ростелеком - безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.На массовом рынке компания развивает широкую линейку сервисов для семьи, включая базовые услуги связи, и цифровые решения для Умного дома, онлайн-образования, геймеров и др.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.