Прописана там же, где и живёт. Вопрос с почтовым адресом жительницы села Богослово Татьяны Макаровой - решён.

Прописана там же, где и живёт. Вопрос с почтовым адресом жительницы села Богослово Татьяны Макаровой - решён. Причем, как выяснилось, давно. Эту историю мы рассказывали в конце октября, когда к нам обратилась Татьяна Макарова. Женщина утверждала, что прописана по одному адресу, а судя по выписке из единого госреестра недвижимости, адрес у нее другой. Путаница была и в налоговых уведомлениях. Чтобы разобраться в ситуации, мы направили запрос в Росреестр. Специалисты ответили, что раньше недвижимость Макаровой действительно была зарегистрирована по другому адресу, но после её обращения в 2016 году в базу данных внесли поправки. То есть уже более двух лет женщина прописана, зарегистрирована и живёт по фактическому адресу.Из ответа регионального Управления Росрееста: "К Вашему обращению приложена выписка из ЕГРН, датированная 16.03.2016. На момент предоставления данной выписки Макарова Т. В. с заявлением о повторной выдаче нового свидетельства о гос.регистрации права не обращалась. Заявление о повторной выдаче нового свидетельства о гос.регистрации права поступило 27.04.16, и 28.04.16 были внесены изменения в ЕГРН".